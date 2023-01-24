Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 3 Şubat’ta meclisin feshedileceğini ve 2 Nisan’da erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Bulgaristan, yaklaşık 2 yıl içinde 5’inci kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 3 Şubat’ta meclisin feshedileceğini ve 2 Nisan’da erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Bulgaristan, yaklaşık 2 yıl içinde 5’inci kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan’da yaklaşık 2 yıl içinde 5’inci kez sandık başına gidilecek. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma sürecinde Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) de başarısız olmasının ardından hükümeti kurma konusunda tüm imkanların tükendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Radev, 3 Şubat’ta meclisin feshedileceğini ve 2 Nisan’da erken genel seçime gidileceğini açıkladı. Bu doğrultuda kararname hazırlayacağını aktaran Radev, meclisin feshedilene kadar yolsuzlukla mücadele, Avrupa Birliği (AB) Toparlanma Planı gibi önemli kanunları düzenlemek için çaba göstermelerini isteyerek, “Milletvekilleri bu kısa zamanda işlerini yoğunlaştırmalı” dedi.

Siyasi kriz nasıl başladı?

Bulgaristan’da 22 Haziran’da Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz meclisteki diğer partilere hükümet kurma görevi verilmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle derinleşmişti. Ülkede hükümet kurulamamasının ardından 2 Ekim’de yeniden seçime gidilmişti. Cumhurbaşkanı Radev 2 Ekim’de yapılan seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi’ne hükümeti kurma görevi vermesine rağmen GERB hükümeti kuramamıştı. Cumhurbaşkanı Radev ise bu görevi daha sonra Değişime Devam Ediyoruz İttifakı’na vermişti. Değişime Devam Partisi’nin de hükümeti kuramamasının ardından Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne (BSP) geçen hükümeti kurma görevi de sonuçsuz kalmıştı. Bulgaristan’da geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan genel seçime katılım oranı ise yüzde 39’da kalmıştı.