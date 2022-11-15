Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ’da 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi Tekirdağ’da 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi

Edirne’den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ’a çeviren Bulgarlar, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ’dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.