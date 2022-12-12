Kazayla ilgili konuşan sürücü Karadağ, arabanın kayması sonucu yaya vatandaşa istemeyerek çarptığını ifade etti.

Kaza, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Reyap Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Çarşı merkezi istikametine seyreden Berkan Karadağ idaresindeki 59 AFY 924 plakalı otomobil, sağanak yağışın da etkisiyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Otomobil, bu sırada yaya geçidinden karşıya geçerek konakladığı otele giden Koleva Zlatina İvanova isimli Bulgar turiste çarptı. Yaralanan İvanova, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Bulgar turist, karşıya geçerken, yağmur dolayısıyla duramayan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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