Trendyol Süper Lig’in ilk 8 haftasında 8 puan toplayan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, Servet Çetin döneminin gerisinde kaldı.

Süper Lig’e beklenen başlangıcı yapamayan Sivasspor, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bülent Uygun’un öğrencileri, ilk 8 haftada 8 puan toplarken, maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

53 yaşındaki teknik adamın öğrencileri, bu performansla kırmızı-beyazlıların geçen seneki teknik direktörü Servet Çetin’in yönettiği takımın performansını arattı. Çetin’in yönettiği Sivasspor, geçen sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puana ulaşmıştı. Yiğidolar, bu performansla 2.85 puan ortalaması tutturmuştu.

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, Servet Çetin dönemine göre daha az puan topladı.

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Taraftar istifa istiyor!

Servet Çetin ilk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor’da yaşadı. Bu sezona kıyasla geçen sene daha zayıf kadrosu olan kırmızı-beyazlılar, yine de başarılı bir grafik sergilemişti. Taraftarlar da Servet Çetin’in orta sahada 17 yaşında genç birini oynatabilecek kadar cesur olduğunu ifade ederken, Bülent Uygun’un da istifa etmesini istiyor.

Kaynak: iha