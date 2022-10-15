Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Eyüpspor maçının ardından, "Oyundan memnunum ama sonuç almak önemliydi. Yola devam" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Eyüpspor maçının ardından, "Oyundan memnunum ama sonuç almak önemliydi. Yola devam" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum 75 dakika üstün oynadık. Hem top bizdeydi hem de topun hakimiydik. Bir tek sonucu belirleyemedik. Son 15 dakikada oyuncu değişikliklerinde istediğimiz verimi alamadık. Oyundan memnunum ama sonuç almak önemliydi. Yola devam. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Sürecin oturması da biraz zaman alıyor. Dolayısıyla yola devam edeceğiz. Hakaret edilmediği sürece taraftar istediğini diyebilir. Sonuçta buraya geliyorlar, belki takımdan memnun değiller, belki benden değiller. Saygı duyuyorum. Oyuncularımdan memnunum. Pas veriyor, asist yapıyor, gol pası veriyor. Bazen her şey dört dörtlük olmaz. Bir yerde bir aksama olacak" şeklinde konuştu.