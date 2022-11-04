Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Erzurumspor FK maçının ardından "İlk yarıda hem skor hem de taktik anlamında çok iyi işler yaptık. İkinci yarı, ilk yarıya oranla istediğimiz gibi olmadı" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Erzurumspor FK maçının ardından "İlk yarıda hem skor hem de taktik anlamında çok iyi işler yaptık. İkinci yarı, ilk yarıya oranla istediğimiz gibi olmadı" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü’nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısın da konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. İlk yarıda hem skor hem de taktik anlamında çok iyi işler yaptık. İkinci yarı ilk yarıya oranla istediğimiz gibi olmadı. Önemli olan galibiyetti. Performans vermezse zaten oynatmam. Biz Bolasie’yi Adanaspor maçıyla oynatmaya hem de kadroya almaya başladık. Hem sakatlığı hem de tam hazır olmadığı için kadroya da alamadık. Her oyuncu performans verdiği sürece bizim için sorun yok" ifadelerini kullandı.