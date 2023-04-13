Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada gelmesine rağmen önemli bir galibiyetti” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Zor bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün inanılmaz bir kazanma arzusu, kazanma isteği, mücadele ettiler. Çok pozisyona girdik ve Sakaryaspor gibi bir takıma ilk defa bir takım çok üstünlük sağladı. Golü daha erken bulmamız lazımdı ama maalesef bir sonraki maçlar hep böyle geçecek. Her gelen takım bize 2. bölgede savunma yapıp kontra yapacaklar. Bandırmaspor maçında fazla pozisyon bulamadık. Erzurum maçında bulduk. Bu maç cidden kalecileri çok iyi oynadı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada gelmesine rağmen önemli bir galibiyetti. Artık bu maç bitti, yarından itibaren diğer maça hazırlanacağız” diye konuştu.