Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" dedi.

Sezon boyunca kümeden çıkamadan kümeye düşen Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Yeşil-mavili ekip maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Korkmaz, "Herkes gibi heyecanlıyız. Bir amacımız hedefimiz var. Bunun için de 23 Haziran’dan beri çalışıyoruz. Yeni transferler geldi geçen sezondan kalan oyuncularla beraber çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak iyi çalıştık. Bunun meyvesini de maçlarda alacağız. Hedefe ulaşmak için de bu maçları kazanmamız gerekir. Yaptığımız transferlerde bir bölgede eksiğimiz var. İnşallah o transfer de bu hafta gecikmeden gelir. Üzerinde çok durduğumuz için biraz gecikti, maalesef olmadı inşallah bu hafta olur. Hem yaptığınız transferleri tamamlamış oluruz hem de lige iyi bir şekilde girmiş oluruz. Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız. Bunu yapacağız, ondan sonra sistem, taktik, teknik, yetenek gelecek. Bir takım için olmazsa olmaz taraftardır. Bir hedefimiz var o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" diye konuştu.