Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, beraberlikle tamamlanan Samsunspor maçının ardından, "Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha kötü. 2 sahamızda çok kötü" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, beraberlikle tamamlanan Samsunspor maçının ardından, "Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha kötü. 2 sahamızda çok kötü" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor ile beraber kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Genel anlamda bir tane pozisyon verdik. O pozisyonun sonucu da gol oldu. Takımım iyi mücadele etti. Çok istekli ve arzuluydular. Kazanmak için her şeyi yaptılar. 4 maçtır hem topun hakimi hem de paslı oynayan bir takımız. Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha kötü. 2 sahamızda çok kötü. Dolayısıyla bizim gibi pas yapan takımlar için sahanın iyi olması gerekir. Tabii bu bir mazeret olmamalı. Takımın mücadelesinden memnunum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yetenekli oyuncularımızın daha çok yeteneğini kullanması gerekirdi. Bu biraz bizde eksik" ifadelerini kullandı.