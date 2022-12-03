Türkiye’nin ’Diva’ lakaplı ünlü sanatçısı Bülent Ersoy, Ordu’da bir mücevher mağazasının açılışına katıldı. Diva’ya Ordulu vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Türkiye’nin ’Diva’ lakaplı ünlü sanatçısı Bülent Ersoy, Ordu’da bir mücevher mağazasının açılışına katıldı. Diva’ya Ordulu vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir mücevher mağazasının açılışını yapmak üzere kente gelen "Türkiye’nin Divası" Bülent Ersoy’a açılışa katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sırrıpaşa Caddesi’nde bulunan mağazanın açılışını yapan Bülent Ersoy, daha sonrasında mağazaya girerek işletme sahibinden bilgiler aldı. İşletme sahibi tarafından Bülent Ersoy’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Ersoy hediye takdiminden sonra mağazayı gezerek mücevherler hakkında çalışanlardan bilgi alarak sohbet etti. Bu esnada dışarıda bekleyen hayranları cep telefonu kameraları ile Diva’nın fotoğraf ve görüntülerini çekti. Ersoy mağazada bir süre vakit geçirdikten sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.