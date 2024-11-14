Bülent Eczacıbaşı, yeni denemelerini ‘Biraz Daha Düşününce’ adını verdiği kitabında bir araya getirdi. Eczacıbaşı, yeni kitabında liderlik, motivasyon, müşteri mutluluğu gibi iş dünyasının temel meselelerinin yanı sıra paydaş kapitalizmi, büyüme paradigması, yapay zekâ gibi güncel konuları da farklı boyutlarıyla tartışıyor.

İş yaşamında 50’nci yılını kutlayan Bülent Eczacıbaşı, yeni denemelerini ‘Biraz Daha Düşününce’ adını verdiği kitabında bir araya getirdi. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapta Bülent Eczacıbaşı’nın 2023-24 yıllarında yazdığı, ilk kez yayımlanan 40 kısa denemesi yer alıyor. ‘Biraz Daha Düşününce’, ilk baskısı 2022’de yapılan ve birçok ödül kazanan “Aklımızda Bulunsun” kitabının devamı niteliğinde. Eczacıbaşı, yeni kitabında liderlik, motivasyon, müşteri mutluluğu gibi iş dünyasının temel meselelerinin yanı sıra paydaş kapitalizmi, büyüme paradigması, yapay zekâ gibi güncel konuları da farklı boyutlarıyla tartışıyor. Aynı zamanda “aptalca sorular sorma”, ‘başarılardan ders alma’, ‘özgünlük krizi’ gibi pek değinilmeyen meseleleri gündeme taşıyor.

Kitabın önsözünde “Evrenin sonsuzluğu karşısında düşünmenin ve öğrenmenin amacı biraz daha aydınlanmaktan, bilincimizi ve duyarlılığımızı artırmaktan, işimizi biraz daha iyi yapmaktan başka ne olabilir?” sorusunu soran Bülent Eczacıbaşı bu çalışmasında da okurları keyifli, küçük düşünce gezilerine davet ediyor.

Hem basılı hem de e-kitap olarak satışa sunulan ‘Biraz Daha Düşününce’, Bülent Eczacıbaşı’nın “İşim Gücüm Budur Benim” (2018), ‘Yoldan’ (2020), “Aklımızda Bulunsun” (2022) ve “Dönüşümden Yansımalar” (2022) yapıtlarının ardından yayımlanan 5’inci kitabı.