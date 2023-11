Dünyanın dört bir yanından gastronomiye yön veren isimler, 4-5 Kasım tarihleri arasında 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı için İstanbul’da buluştu.

Gastronominin dünyaca ünlü isimlerini, Michelin yıldızlı şeflerini ve dünyanın en önemli Pastry Chef’lerini Türkiye’de ağırlayan Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, dopdolu programı ve seçkin katılımcılarıyla bir kez daha ziyaretçilerini dünya gastronomisi ile buluşturdu. Bülent Ecevit üniversitesi 65 kişilik öğrenci ve öğretim üyesi ile 8.cisi düzenlenen gastromasaya katılım sağladı. Öğrencilerin dikkatini çeken ünlü şefler yaptığı workshoplar ile büyük bir ilgi çekti.

Dr. Öğretim Üyesi Sercan Kadam, "Bizler öğrencilerimizi her alanda deneyim yaşaması için ve her alanda başarılı olması için bu senede gastronomi konferansına katılım sağladık. Gastronomi her alanı çok özel bir deneyime sahiptir. "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik” ana temasıyla gerçekleşen konferansa Devrek Meslek Yüksekokulu, Aşçılık programı öğretim elemanları ve program öğrencileri katıldı. Dünyanın en önemli 3 gastronomi organizasyonundan biri olan Gastromasa sahnesinde aralarında dünyaca ünlü şefler mutfak deneyimlerini hem öğrencilerimiz hem de izleyicilerle paylaştı. Organizasyon içerisinde ayrıca uluslararası firmaların standlarının da bulunması öğrencilerin sektörel olarak bilgi alışverişinde bulunmasına büyük katkı sağladı. Organizasyona katılımda desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.