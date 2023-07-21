Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bülent Ecevit Müzesi ve Meyan Botanik Kafe” açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan Bülent Ecevit Müzesi ve Meyan Botanik Kafe’nin açılışı yapıldı. Kayalıbağ Mahallesi’nde tarihi bir yapının restorasyonunun ardından oluşturulan müze ve kafenin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, Bülent Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, bürokratlar, siyasiler, konuklar ve halk katıldı.

Önemli bir günü yaşadıklarını ifade eden Başkan Karalar, “Biz Demokratik Sol öğretiyle yetiştik. 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit, çalışma bakanı olduğu dönemde emekçilere önemli haklar ve kazanımlar sağladı. Başbakan olduğunda topraklarımızda haşhaş ekimini engellemek isteyen ABD’ye yönelik olarak, ‘Topraklarımıza ne ekeceğimize ABD değil, biz karar veririz’ dedi. İşte milliyetçilik budur. EOKA Kıbrıs’ta kardeşlerimize zulüm ederken Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenliyor ve ‘İnsanlarımız katlediliyor. Biz savaşa gitmiyoruz, barış götürmeye gidiyoruz” diyor. Daha önce vazgeçirdikleri gibi Türkiye’yi harekattan bir kez daha vazgeçirmeye çalışan uluslararası sermaye ve karşıt güçleri dinlemiyor. İşte milliyetçilik budur”diye konuştu.

Bülent Ecevit Müzesi’nin tarihi bakımdan önemli bir destinasyonda bulunduğunu hatırlatan Karalar; Antik Çağ, Roma, sonrasındaki kavimler, Osmanlı dönemi gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgedeki kazılara destek sağladıklarını anlatarak, “Burası bir Göbeklitepe olmaya aday noktadır. Tarihi zenginliklerimizi gelecek nesillere taşımamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler daire Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü İlhan Taş, Bülent Ecevit Müzesi’nin açılışını Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz’da yapmalarının heyecanlarını artırdığını belirterek, dünyadaki turizm trendlerinde artık tematik müzelere çok önem verildiğini ifade etti.

Taş, Bülent Ecevit Müzesi’nin Meyan Botanik Kafe ile birlikte yaşayan bir varlığa dönüştüğünü söyleyerek, bölgenin insanı Dioscorides’in şifali bitkiler araştırması bulunduğunu, meyan bitkisinin de yazdığı kitapta yer aldığını açıkladı. Taş ayrıca, Adana’da meyan kökünden yapılan aşlama içeceğinin ününe değindi, müzede Dioscorides’in hikayesinin de bulunduğunu anlattı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise Tepebağ’ın, Adana’nın önemli turizm destinasyon merkezlerinde biri olacağını kaydederek, Bülent Ecevit Müzesi’ni açan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer de önemli bir günde Bülent Ecevit’e gösterilen vefanın önemine vurgu yaptı.

Bülent Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, Bülent Ecevit’in insanı, doğayı, sanatı ön plana alan siyaset anlayışının özellikle son yıllarda çok daha önemli hale geldiğini belirterek, Kıbrıs Harekatı’nın silahlı ama haklı bir mücadele olduğunu kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin müzenin ve kafenin açılışında kullandığı “Geçmişe ayna, bedene şifa” sloganının çok güzel olduğunu dile getiren Halıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.