Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şanlıurfa temasları çerçevesinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi makamında ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şanlıurfa temasları çerçevesinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi makamında ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak ve kitap fuarında imza günü düzenlemek için Şanlıurfa’ya gelen Arınç, Metin Baydilli’yi de makamında ziyaret etti. Arınç’ı Baydilli’nin yanı sıra AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve belediye meclis üyeleri karşıladı., AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Şanlıurfa eski milletvekili ve belediye başkanı İbrahim Halil Çelik de Arınç’a ziyarette eşlik etti. Baydilli, Arınç’a ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projelerden bahsederken, Karaköprü ilçesi ile ilgili demografik ve sosyal yapısı ile ilgili bilgiler verdi. Arınç ise yeni gelişen bir ilçede Baydilli’nin örnek çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Arınç, Baydilli’nin başarılı hizmetlere imza attığını dile getirirken, yapılan ve yapılacak olan projelerle Karaköprü’nün önemli bir konuma geleceğine inandığını kaydetti Baydilli, ziyaretleri için Arınç’a teşekkür ederken, günün anısına kitap ve çeşitli hediyeler verdi.