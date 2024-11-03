Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Eyüpspor ile oynadıkları maçın hakemine tepki göstererek, “Bu kadar basit iki sarı kartı Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a çıkartabilir misiniz? Türkiye’de futbol bu kadar mı ucuz? İlk yarıda oyunun hakimiydik” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart gören Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yerine Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak katıldı.

Albayrak, “Biz burada Kasımpaşa’da çalışırken hakem arkadaşımızın bir tanesi ciddi bir hata yapmıştı. Maç 1-1 bitmişti. Canlı yayında Rıza hocanın yanında hakemliği bıraktığını açıklamıştı. Ben bu hakem için demiyorum ancak en az o arkadaşımızın ciddi hatası kadar iptal edilen golümüz var. Akşam bu golü değerlendirecekler. En ufak bir temas yok. Sol bek oyuncu ayağını uzatıyor. Faulle uzaktan yakından alakası yok. VAR’dan çağrıldığı zaman doğal olarak; Erkan hoca neyi görerek çağırdı? Neden maçın hakemi önündeki pozisyona VAR’a bakarak karar veriyor. Avrupa kupalarında izliyoruz, VAR çağırıyor tereddüde düşerek golü veriyor. Biz ilk yarıda çok iyi oynadık. ’Biz maçı kazanacağız’ dedik. Takım kazanacak şekilde oynadı. Rıza hoca da doğal olarak gitti peş peşe iki sarı kart çıkardı. Bu kadar basit iki sarı kartı Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a çıkartabilir misiniz? Çıkarabiliriz derlerse özür dileceğim. Türkiye’de futbol bu kadar mı ucuz? İlk yarıda oyunun hakimiydik. İkinci yarı iyi götürürken, geçen haftanın tekrarı oldu ikinci golü yedik. Sonra bizim açımızdan oyun zora girdi. Rakip takımı tebrik ediyorum. İnsanların dikkat etmesi lazım. Çocuklar büyük emek harcadılar” ifadelerini kullandı.

Albayrak, yeni transferlerin performansıyla ilgili soruya, “Yeni transferlerin performansı yeterli değil. Yapılan transferler ilgili çok fazla söyleyecek şey doğru değil. Geçen sene transferlerde skora çok katkı yapan isimler vardı; Dele Bashiru, Lamkel Ze bu isimlerdi" diye yanıt verdi.