Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yürüttüğü kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra, kentte bulunan sanatçıları da destekleyerek, sanatlarını sürdürmelerine katkıda bulunuyor.

Kentin önemli sanatçılarından olan Bülent Akbaş’ın ‘Mersin Kelebekleri Fotoğraf Sergisi’ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sanat eserleriyle buluşturmaya devam ediyor.

İçel Sanat Kulübü iş birliği ile açılan sergiye Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Akbaş’ın 10 yıllık çalışmalarının ürünü olan ‘Mersin Kelebekleri’ çalışması, Mersin’de yer alan endemik kelebek türlerinin yanı sıra, göç rotasında Mersin olan kelebeklerin fotoğraflarını da kapsıyor. 112 kelebek türünün fotoğraflarının yer aldığı sergi, 21 Ocak tarihine kadar İçel Sanat Kulübü’nde sanatseverlerle buluşacak.

Serginin içeriği ve hikayesi hakkında bilgi veren Bülent Akbaş, “Türkiye'de 410 tür kelebek belirlenmiş. 410 türden 198 türü Mersin’de yaşıyor. Mersin, kelebek açısından zengin bir şehrimiz. Ben 9-10 seneden beri Mersin kelebeklerinin fotoğrafını çekiyorum” derken, katkılarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu eserler meydana çıktı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İçel Sanat Kulübü ile ortak etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Burada çok güzel eserler var. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu sergide katkımız olmasından da memnuniyet duyuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz çok ciddi çalışmalara girdi. Belediye’nin sanatla ilgili birimlerinin güçlendirilmesi konusunda, ehil ve işini bilen sanatçılar alındı. Bu tiyatroda da oldu, kent orkestrasında da oldu, halk oyunlarında da oldu. Etkinliklerimiz çok fazla. Eskiden sadece Kongre Merkezi’nde yapılan etkinliklerimiz; artık Yenişehir Belediyesi’nin salonlarında, Mezitli Belediyesi’nin Kültür Merkezi’nde yapılmaya başlandı. Okullara girilmeye başlandı” dedi.

Mersin’in kültürel ve sanatsal anlamda zenginlikleriyle meşhur bir şehir olduğunu vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Değerli fotoğraf sanatçımız Sayın Bülent Akbaş’ın sergisini gerçekleştiriyor olmanın ve bu açılışta kendisiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız Mersin’deki fotoğrafçı, edebiyatçı, yazar, orkestra sanatçısı, tiyatro sanatçısı, çizerler gibi böylesine kıymetli sanatçılara verdiğimiz değeri, gösterdiğimiz özeni, halkımızla bütünleştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal değerlerimizin farkındayız” ifadelerine yer verdi.

İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, kulübün birçok tanıtıma, söyleşiye ve sergiye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bugün de değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz Bülent Akbaş'ın koleksiyonundan kelebekleri birlikte izliyoruz” dedi. Başkan Vahap Seçer’le birlikte, Mersin’de kültürel etkinliklerin arttığına vurgu yapan Baskın, “Bu serginin oluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in ve değerli kadrosunun emekleri ve iradeleri vardır. Onlara, bu serginin gerçekleşmesine olan destekleri ve çabaları için çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu güzel işlerle, ilçe belediyelerine de öncü ve lokomotif olmuştur. Dolayısıyla bu etkinin artarak sürdüğünü gözlemliyoruz ” ifadelerine yer verdi.