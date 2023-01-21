Aydın’ın Köşk İlçesi’nde yaşayan ve bir haftadır bulduğu cüzdan ve paranın sahibine ulaşmak için kapı kapı dolaşan Bayram Yeler, adeta ‘insanlık ölmemiş’ dedirtiyor. Yaklaşık bir haftadır işi gücü bırakıp cüzdan sahibini arayan genç, Köşk Belediyesi’nden anons ettirerek içinde bir miktar para bulunan siyah renkli kadın cüzdanı düşüren kim varsa artık ortaya çıkmasını istedi.

Aydın’ın Köşk İlçesi’nde yaşayan ve bir haftadır bulduğu cüzdan ve paranın sahibine ulaşmak için kapı kapı dolaşan Bayram Yeler, adeta ‘insanlık ölmemiş’ dedirtiyor. Yaklaşık bir haftadır işi gücü bırakıp cüzdan sahibini arayan genç, Köşk Belediyesi’nden anons ettirerek içinde bir miktar para bulunan siyah renkli kadın cüzdanı düşüren kim varsa artık ortaya çıkmasını istedi.

Köşk ilçe merkezinde esnaflık yaptığını belirten Bayram Yeler, “Geçtiğimiz gün sokakta yürürken siyah renkli bir kadın çantası gördüm. Başkasının eline geçmesin sahibine ulaştırayım niyetiyle cüzdanı aldım. İçinde bir miktar para var ama ne kimlik ne de bir iletişim bilgisi var. Bulduğum günden beri arayıp sormadık yer bırakmadım. Ancak cüzdan ve paranın sahibine ir türlü ulaşmadım. Üstümde çok büyük bir yük var. Beni bu yükten kurtarın” diyerek cüzdanı Köşk Belediyesi’nin anons merkezine teslim etti.

Köşk Belediyesi görevlisi Halil Kumaş, tarafından buluntu cüzdanın sahibinin belirlenmesi için ilçe genelinde anons yapıldı.