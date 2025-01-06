Denizli’de ortaokullar arası düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmalarında Buldan ilçesinden katılan sekizinci sınıf öğrencisi Salih Gökçeoğlu yarışmalarda il birincisi oldu.

Denizli’de ortaokullar arası İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda Denizli’nin bütün ilçelerinden ortaokul öğrencileri katılım sağladı. Daha öncesinde de Buldan ilçesinde yapılan yarışmalarda ilçe birincisi olarak Denizli’de yapılan yarışmalara katılmaya hak kazanan Salih Gökçeoğlu, İstiklal Marşı’nda en güzel okuma yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Bereketli İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen yarışmaya ortaokul öğrencileri, öğretmenler, idareciler ve öğrencilerin aileleri katılım sağladı.

“Bu yarışmaya katılarak birinci olmak benim için çok büyük bir gurur”

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek olan törene katılacak olan Buldanlı öğrenci Salih Gökçeoğlu, “Bu yarışmaya katılarak birinci olmak benim için çok büyük bir gurur. Geçtiğimiz yıl Buldan’da yapılan yarışmada da birinci olmuştum. Bu yıl da kazanmaktan dolayı büyük sevinç yaşıyorum. Hem Buldan’da hem de Denizli’de birinci olmak mutluluk verici. Bu anlamda vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.