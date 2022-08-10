Denizli’nin Buldan ilçesindeki Yukarı Çarşı esnafları, yapılan yol ve kaldırım düzenlenmesinin bir türlü bitirilemeyen yol çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Yukarı Çarşı esnafları, yapılan yol ve kaldırım düzenlenmesinin bir türlü bitirilemeyen yol çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.

Buldan ilçesinde Yukarı Çarşı esnafı, belediye tarafından bir türlü tamamlanamayan yol çalışmalarına tepki gösterdi. ı. Bir süre önce Buldan Yukarı Çarşı restorasyon çalışmaları çerçevesinde başlayan yol ve kaldırım düzenlemelerinde eski taşlar sökülerek yeni taşlar döşenmişti. Ancak bir türlü istenilen düzen oluşturulmayınca Buldan Belediye ekipleri tarafından taşların üzerine kum atılmaya başlanıldı. Sürekli olarak kum atıldığını ve başarılı çalışma yürütülemediğini anlatan kent sakinleri ise duruma tepkili.

Yenileşme çerçevesinde yapılan çalışmalarda belediyenin yeterince başarılı olamadığını söyleyen Arif Fırtına, “Devamlı ekipler gelerek buraya kum atıp gidiyorlar. Ondan sonra sıkıntısını bizler çekiyoruz. Kalıcı bir çalışma yapılmıyor. Dükkanlarımızın içi kum ve toz dolu. Biraz iş yapmamız gereken yaz aylarında hem bizler hem de Buldan’a alışveriş yapmaya gelen misafirlerimiz mağdur oldu. Çilemizin bir an önce son bulmasını istiyoruz” dedi.