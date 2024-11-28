Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünde emekli eğitimci ve dokuma ustası Buldanlı Selahattin Kaçanoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve gönül coğrafyasının farklı köşelerinde sanatlarını icra eden, kültür ve medeniyet mirasını yarınlara taşıyan tüm sanatçılara, ustalara teşekkür etti. Modern kültür endüstrisinin tüm araçlarıyla milletin ve farklı toplumların kültürel birikimine saldırdığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlerde sanatçıların kültür mirasını ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli bulduğunu söyledi.

Buldanlı dokuma ustası ve emekli eğitimci Selahattin Kaçanoğlu’na büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Buldan’ın sembol isimlerinden yöresel dokuma ustası Selahattin Kaçanoğlu’na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Aynı zamanda Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) üyesi de olan Selahattin Kaçanoğlu, yurt içi ve yurtdışında katıldığı organizasyonlarda Buldan dokumacılığını kendi yaptığı el tezgahında başarıyla tanıtmaya devam ediyor.