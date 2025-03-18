Çanakkale zaferinin 110. yıldönümünde Buldanlı aşçı Ahmet Bozdağ, törene katılan vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yılda yağlı buğday çorbası ile üzüm hoşafı ikramında bulundu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde aşçı Ahmet Bozdağ, Çanakkale zaferinin 110. yıldönümünde de geleneğini devam ettirdi. Alanyazı meydanında geleneksel hale getirdiği yağlı buğday çorbası ile üzüm hoşafı ile vatandaşlarla ikram etti. Ömrünün yettiğince her yıl bu tarz ikramlarda bulunacağını dile getiren Buldanlı aşçı Ahmet Bozdağ, "Askerimizin o günlerde yediği bu yiyecekleri evlatlarımızın unutmaması gerekiyor. Ömrüm yettiğince her yıl bu ikramı yapacağım" dedi.

"Askerimizin o günlerde yediği bu yiyecekleri evlatlarımızın unutmaması gerekiyor"

Türkiye Cumhuriyetinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale zaferini anmak olduğunu dile getiren aşçı Ahmet Bozdağ, "Askerimizin o günlerde yediği bu yiyecekleri evlatlarımızın unutmaması gerekiyor. Ömrüm yettiğince her yıl bu ikramı yapacağım. Ben ölünce çocuklarıma vasiyet ettim. Bu görevi onlar sürdürecek. Bu anlamda bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.