Denizli’nin Buldan ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından yapılacak anaokulu inşaatına başlanıldı.

Denizli’nin Buldan ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından yapılacak anaokulu inşaatına başlanıldı.

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak, Buldan Ticaret Odası girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılacak olan TOBB Anaokulu için inşaat çalışmalarına başlanıldı. Müteahhit firma tarafından başlanılan inşaat çalışmalarında hafriyat işlemlerine başlanıldı. Buldan Gölbaşı Mahallesinde 6 sınıflık iki katlı olan TOBB Anaokulu, 210 günlük inşaat çalışmalarının ardından önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda açılışı gerçekleşecek.