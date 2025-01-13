Denizli’nin Buldan ilçesinde en hakim tepesi olan ve tatlı suyu ile ünlü Hasansuyu bölgesinin çöplüğe dönmüş hali tepki topladı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde en hakim tepesi olan ve tatlı suyu ile ünlü olan Hasansuyu bölgesi çöplüğe döndü. Bölgede oluşan çöp yığınları vatandaşları hem üzdü hemde isyan ettirdi. Çöp poşetleri ile birlikte piknik malzemeleri, su bidonları ve atıklar Hasansuyu bölgesinin muhteşem manzarasına çöplük alana dönmüş durumu ziyaretçilerin tepkisini çekti.

“Su doldurmaya geldiğimizde gördüğümüz manzara içimizi karartıyor”

Su doldurmaya giden ve Buldan’ın manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlardan Hakkı Demirer, “Hasansuyu’na ihtiyacımız için su doldurmaya gittiğimizde gördüğümüz bu manzara içimizi karartıyor. Bu bölgede çöp varilleri de var. Ama nedense kendini bilmez kişiler bu güzel manzarayı katletmek için çöplerini varillere değil doğaya atıyorlar. Durum gerçekten çok kötü” dedi.