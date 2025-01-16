DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde 46 şişe kaçak alkolle yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol bulundurduğu iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde yapılan aramada 22 şişe kaçak viski ve 24 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.