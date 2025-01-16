DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde 46 şişe kaçak alkolle yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol bulundurduğu iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde yapılan aramada 22 şişe kaçak viski ve 24 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: iha