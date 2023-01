Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan bedensel engelli iki kardeş, kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyle sevindi.

Denizli’de Alperen Ocakları tarafından satın alınan iki akülü tekerlekli sandalye Buldan ilçesinde yaşayan bedensel engelli iki kardeşe teslim edildi.

Buldan’da yaşayan iki bedensel engelli kardeşe akülü tekerlekli sandalye alınmasıyla ilgili başlattıkları çalışmanın kısa sürede sonuçlandığını anlatan Alperen Ocakları İl Başkanı İsmail Gemi, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Buldanlı iki bedensel engelli kardeşin rahat rahat evlerinden çıkıp gezmeleri, günlük ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmesi için akülü tekerlekli sandalyelerini en kısa sürede temin edip kendilerine teslim ettik. Engellilerimizin her zaman yanındayız. Şuan sağlıklı olabiliriz ama hepimiz her an bir engelli adayıyız. Bu şuurla hareket ediyoruz. İhtiyaç sahibi engellilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerimizden engelli kardeşlerimizin istekleriyle ilgili bilgi talep bize ulaştığında hızla harekete geçip, istenilen, baston, tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüteç ihtiyaç neyse hemen alım yapılmasıyla ilgili karar alıp alımı, gerçekleştiriyoruz. Engellilerin ihtiyaç duyduğu malzeme elimize ulaşır ulaşmaz da en kısa sürede evlerine kadar giderek teslimatlarını yapıyoruz. Engellilerimizin yüzlerindeki gülümseme, sevinç onların her şeye rağmen hayata bağlılıkları bizlere büyük moral veriyor. İlçe teşkilatlarımızla koordineli olarak ilçe merkezlerinde bağlı mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin isteklerini ve taleplerini belirlemeye devam ediyoruz. Her zaman onların yanındayız. Allah’ım onlara büyük sabır ve dayanma gücü versin” dedi.