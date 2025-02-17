Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar ve Hasanbeyler göletlerinde su seviyelerin düşüklüğü üreticiyi düşündürmeye başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde Dımbazlar göledinde su seviyesi yüzde otuz beş olurken Hasanbeyler göledi ise yüzde yirmi seviyelerine kadar düştüğü öğrenildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar ve Hasanbeyler göletlerinin su seviyeleri yaşanılan kuraklık neticesinde düşük kaldı. Kış aylarında her iki gölette yağışların azlığı dolayısıyla doluluk oranı istenilen düzeye ulaşamamış durumda. Önümüzdeki bahar aylarında bol yağışlarla her iki göledin dolmasını temenni eden üreticiler kuraklığın önlemi için su tasarrufu çağrısında bulundu.

Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar göledinin su seviyesi yüzde otuz beş olurken, Hasanbeyler göledi yüzde yirmi seviyesinde bulunduğu öğrenildi. Aynı zamanda ilçede bulunan diğer göletlerden Yayla gölünde yüzde yüzlük doluluk varken Aktaş göledinde ise yüzde seksen su seviyesinde bulunduğu belirtildi.