Denizli’nin Buldan ilçesinde sulama göletinde ağ çekildiği ihbarında bulunan vatandaşlar sayesinde 500 metre ağ ele geçirildi. Ağlara takılan üreme döneminde olan tatlı su balıkları tekrardan suya iade edildi.

Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulama göletinde ağ çekildiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve ihbarda bulunan vatandaşlar gölete çekilen 500 metre civarındaki balık ağını toplayıp imha etti.

Ağdan çıkan sazan balıkları suya iade edildi. Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür ederken benzeri durumlarla karşılaşıldığında 112 acil telefonu aracılığı ile yetkililere ihbarda bulunulması ricasında bulundu.