Denizli’nin buldan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göletlere 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Balık üretimine büyük önem verilen Denizli’de Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ekiplericne, ilçede bulunan Buldan Derbent Barajı ile Hasanbeyler, Aktaş, Dımbazlar göletlerine elli bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. İç suların balıklandırma çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Buldan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdal Uğur “İlçemize hayırlı olması temennisinde bulunuyor, kaçak avlanmaya karşı vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini ve böyle bir durumla karşılaştıklarında Müdürlüğümüze haber vermelerini rica ediyoruz” dedi.

Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin’de “Tüm amatör olta balıkçıları adına iki yıl üst üste toplamda 141 bin balık salımı gerçekleştiren Buldan Tarım ve Orman müdürlüğüne teşekkür ederiz. Boş zamanlarında hobi olarak birçok vatandaşın gerek bireysel gerekse ailecek hem vakit geçirdiği hem de piknik yaptığı göletlerimizdeki balık popülasyonuna katkı sunan herkese şükranlarımızı sunarız. Tabi ki salmanın yanında korumakta önemlidir. Dernek olarak bize gelen ihbarları anında İlçe Tarım ve Orman müdürlüğündeki su ürünlerinden sorumlu arkadaşlara ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildiriyoruz. Ekipler koordineli bir şekilde hemen müdahalede bulunuyorlar. Buldan sınırları içerisinde kaçak avcılığa kesinlikle geçit yok. Sürdürülebilir olta balıkçığını sağlamak için yapılan bu çalışmaların amacına ulaşmasını temenni ederiz” dedi.