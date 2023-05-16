Denizli’nin Buldan ilçesinde uzun süredir vatandaşların beklediği pazaryeri talebine Denizli Büyükşehir Belediyesi, kulak tıkamayarak soruna çözüm için el attı.

Buldan ilçesinde yıllardan bu yan kışın yağmur çamur, yazında sıcaktan çekilen çilelere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülüyor. Oto Santral Garajının yıkılarak aynı alanda en alt kata otopark ve 2 bin 800 metre kare kapalı pazar yeri, ikinci kata otobüs terminali ve kafeterya, üçüncü kata ise kültür merkezi yapılacak. Buldan’ın yıllardır çözülemeyen otopark ve kapalı pazaryerinin bir an önce yapılarak faaliyete geçeceğini vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.