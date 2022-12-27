Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı ile birlikte sanayi sitesindeki esnafların sorunlarını tek tek dinledi.

Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı ile birlikte sanayi sitesindeki esnafların sorunlarını tek tek dinledi.

Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı ile birlikte Buldan sanayi sitesindeki esnaflarla görüştü. Hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Tayfun Deli, Buldan’a atandığı günden bu yana vatandaşlarla içe içe olmayı sürdürüyor. Kaymakam Deli, Sanayi sitesinde bulunan oto tamircileri ve tekstil üretim işyerleriyle bir bir sohbet etti. Esnafın sorunları ve taleplerini dinleyen Kaymakam Deli, “İlçemize bağlı kurum ve amirlerimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Sorunları çözmek için gerekli mücadeleyi birlikte veriyoruz’’ dedi.

Esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Deli’ye teşekkür etti.