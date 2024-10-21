Denizli’nin Buldan ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Buldan’da Sanat Var’ etkinliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılımı sağlandı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bu yıl 3. Düzenlenen ‘Buldan’da Sanat Var’ etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti. Üç gün süren etkinlikte Buldan Tarihi Yukarı Çarşı, Hamamboğazı Sokağı, BELKÜM ve 14 Mayıs caddelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılımı gerçekleşti. Etkinlik açılışına Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri, Buldan İlçe Emniyet Müdürü İmdat Bayram, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Ali Rıza Tıklar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Uğur katıldı.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Denizli Soroptimist Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluş ile iş dünyası tarafından desteklenen etkinliğin ilk günü, 14 Mayıs caddesinden Hamamboğazı sokağına yürüyüş ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından kazı Başkanı Profesör Bahadır Duman eşliğinde Tripolis antik kent gezisi ile Buldan dokumalarından yapılan giysilerden oluşan defile gerçekleşti. BELKÜM de düzenlenen akşam yemeğin ardından eğitimci ve kültür elçisi Sevinç Atabay tarafından “Eğitimci Gözüyle Sanat” söyleşisi gerçekleşti. Daha sonra “Bu işte Bir Umut Var” belgeseli gösterimi yapıldı.

Etkinliğin ikinci gününde Buldan Yayla Gölünde yürüyüş, yoga ile güneşi selamlama ve kahvaltı organizasyonu yapıldı. Cam atölye, taş baskı, keçe ve sedef kakma atölyelerinin ziyaretlerinin ardından Profesör Doktor Renan Tunalıoğlu tarafından zeytinyağı tadım atölyesi ve söyleşi gerçekleşti. Çocuklarla atölye çalışmalarının ardından akşam gala yemeği düzenlendi.

Etkinliğin üçüncü gününde ise Uzman Kimyager Aylin Uysal ve Şebnem Soyak ile aromaterapi ve bakım yağları hazırlama atölyesi ile doğal gereçler ile yerel dokumalara renkli baskı çalışmaları yapıldı.