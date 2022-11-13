Ardahan’da yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı Bülbülan Yaylası’nda snowboard heyecanı yaşandı.

Ardahan’da yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı Bülbülan Yaylası’nda snowboard heyecanı yaşandı.

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları kar yağışının ardından, Yalnızçam dağları eteklerindeki snowboard etkinliği düzenledi. 2 bin 581 rakıma çıkan doğaseverler, dik yamaçtan snowboardla kayarak bu heyecanı yaşadı.

Kentte kışın Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak yapan ’’Kar kurtları’’ grubu, sezonun açılmasını beklemeden Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası’nda snowboard yapmanın heyecanını yaşadı.

Grup üyesi Mehmet Ünal, kayak sezonunu açtıklarını söyleyerek, ’’Bülbülan yaylasında bulunan vericiler mevkisi ile Geçitli köyü arasındaki bu yüksekliğe çıktık. Ardahan, bu tarz etkinlikler için çok uygun bir yer. Kayak yapılan nokta 2 bin 581. Bu doğal parkur snowboard için çok elverişli bir alan. Biz de ’Kar kurtları’ ekibi olarak doyasıya eğlendik’’ dedi.