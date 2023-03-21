Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi sınırında bulunan Bülbülan yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.
Kış boyunca yağan kar nedeniyle görünmez hale gelen Bülbülan yaylasında kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 2 bin 581 yüksek rakımlı Bülbülan yaylasında evler kar altında kalınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yaklaşık 4 ay boyunca kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan geçidinde karla mücadele sona erdi. Yol ulaşıma açılırken Bülbülan yaylasında bulunan evlerin kara gömüldüğü görüldü.