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Yaklaşık 4 ay boyunca kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan geçidinde karla mücadele sona erdi. Yol ulaşıma açılırken Bülbülan yaylasında bulunan evlerin kara gömüldüğü görüldü.

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Kış boyunca yağan kar nedeniyle görünmez hale gelen Bülbülan yaylasında kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 2 bin 581 yüksek rakımlı Bülbülan yaylasında evler kar altında kalınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi sınırında bulunan Bülbülan yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.

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