MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğimiz için katma değere de dönüştüremiyoruz” dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz’ın da katılımıyla “Soğuk Süt Zincir Projesi” hakkında köy muhtarlarına yönelik kaymakamlıkta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen “Soğuk Süt Zincir Projesi” ele alındı. Toplantıda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, üreticilerin ve dolayısıyla onların temsilcisi olan muhtarların projeye sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Bulanık ilçemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek olup özellikle hayvancılık alanında mukayeseli üstünlüğe sahibiz. Bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğimiz için katma değere de dönüştüremiyoruz. İlçemizde var olan bu potansiyeli katma değere dönüştürmek amacıyla DAKA desteğiyle bizden önce ‘Soğuk Süt Zinciri Projesi’ hayata geçirilmiş. Biz çiftçi/üretici buluşmalarımızda vatandaşlarımıza projenin önemini her zaman anlatıyoruz. Bu projenin önemine binaen şu anda sizlerle bu toplantıyı yapıyoruz. Biz sizi bilgilendiriyoruz, sizler de köyünüzdeki vatandaşları bilgilendireceksiniz” dedi.

DAKA Muş İl Koordinatörü Fuat Özkan ise projenin başarılı ve sürdürülebilir olması için dört yıldır teknik çalışmalar yapıldığını belirterek, projenin istenilen başarı ivmesini yakaladığı durumda Bulanık’a farklı yatırımlarının da gelmesi için önünün açılacağını söyledi. Köy ve beldelerde kurulan süt toplama ünitelerinde sütün toplanması için muhtarlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Özkan, “Kuruluş amacımız, çiftçilerimiz ürettikleri ürünlerin değer fiyatına piyasaya sunulması ve işleme tesislerinin-sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi ise hijyenik ve yeterli miktarda sağlamaktır. Projenin başarılı olabilmesi için tüm paydaş kurum ve kuruluşlar özveriyle ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Kırsal kalkınma faaliyet ve projeleri kapsamında bizler destek veriyoruz. Bulanık, sağmal hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 922 ilçe arasında Ödemiş, Milas ve Siverek’ten sonra 4. sırada yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık potansiyelimiz çok yüksek olmakla birlikte bu potansiyelimizi yeterince değerlendirmiyoruz. Sütün piyasaya süreklilik içinde arzının sağlanması, üreticilerimizin rekabet gücünü artırır, tarım ve hayvancılık alanında daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaktır. Projenin başarılı ve sürdürülebilirliğini şayet sağlayabilirsek, tarım ve hayvancılık alanında projenin tamamlayıcılığına katkı sunmak amacıyla daha farklı projeler hayata geçirilecektir. Bu projelerle onlarca, belki yüzlerce insan istihdam edilmiş olur. Birçok il ve ilçenin gıpta ile baktığı Bulanık ilçemizde hayata geçirilen bu projeye hep beraber sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.