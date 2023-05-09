MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak tarafından temin edilen kaynak kitaplar, sınava hazırlanan gençlere ücretsiz dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, gençlik merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerin deneme kitabı taleplerine kayıtsız kalmadı. Kaymakam Ocak’ın temin ettiği kitaplar, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan tarafından öğrencilere dağıtıldı. Erdoğan, Bulanık Kaymakamı Ocak’ın gençlerin deneme kitabı isteklerine kayıtsız kalmadığını belirterek, "Bugün kaymakamımızın temin ettiği kitapları öğrencilerimize ulaştırdık. Kaymakamımıza bu desteklerinden dolayı gençlerimiz adına çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında kazanacakları okullarında ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden hiç kuşkumuz yok. Sınava girecek tüm öğrencilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.