Muş’un Bulanık ilçesinde Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından doğal şartlar nedeniyle yıpranan ve hasar gören şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.

2009 yılında Tokat Reşadiye’de şehit olan Jandarma Er Yakup Mutlu’nun doğal şartlar nedeniyle tahrip olan mezarı için Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül ve beraberindekiler aileyle görüştükten sonra onarım çalışması yaptı. Açıklamalarda bulunan Başkan Tahsin Öndül, 15 Temmuz öncesi Şehit Jandarma Er Yakup Mutlu’nun mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, “Tamirat ve onarımlarını yaptık. Allah mekânlarını cennet etsin. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzları yaşatmazsın” diye konuştu.

Şehit Jandarma Er Yakup Mutlu’nun kardeşi Faik Mutlu ise dernek yetkililerine teşekkür ederek, “Mezarımız yıkılmıştı. Onarımını yaptılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah bu devlete bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Dernek yetkilileri, şehit mezarının onarımında sonra şehit babası Kazım Mutlu’yu ziyaret ederek sohbet ettiler. Baba Kazım Mutlu, "Bu bizim için örnek bir davranış oldu. Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi.