Muş’un Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası kutlamaları nedeniyle kent meydanında düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bulanık İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan’ın Atatürk heykeline çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul eden Akçan, halkın güvenini sağlamak, halkın huzur içinde yaşaması için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiklerini belirterek, hizmetleri yerine getirirken de dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde olduklarını söyledi.