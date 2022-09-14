MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler sürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler sürüyor.

Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlköğretim Haftası’nın ilk gününden itibaren ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması’ çerçevesinde denetimlerini sürdürerek öğrencilerle bir araya geliyor.

Eğitim öğretim yılının ilk gününde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından okul servis araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirilerek, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" gereğince, okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, dur lambasının yanıp yanmadığı ile uyulması gereken kurallar ile öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatılarak bilgilendirme yapılmıştı.