MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında oluşturulan ‘Öğretmenler Hatıra Ormanı’nda şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Öğretmenler Günü kapsamında Güllüova Mahallesi’nde oluşturulan ‘Öğretmenler Hatıra Ormanı’na her yıl 24 Kasım’da olduğu gibi bu sene de fidan dikimi yapıldı. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, öğretmen ve öğrenciler tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikiminin ardından açıklama yapan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aday öğretmenlerimiz tarafından 100 adet fidan dikildi. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. İlçemizde ciddi bir ağaçlandırma çalışması düşünüyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hafta içinde birçok etkinlik düzenlendi. Bugün de şehit öğretmenlerimiz için fidan diktik. Burada şehit öğretmenlerimiz adına 100 fidan diktik. Burasını hatıra ormanına olarak oluşturduk ve bugün tabelamızı da diktik. Artık bundan sonraki yıllarda öğretmenlerimiz buraya fidanlar dikerek, inşallah bu hatıra ormanını daha da büyütecekler” dedi.