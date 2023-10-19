Muş’un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmanın ardında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın Bulanık Belediyesi makamında ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Programa Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Öte yandan, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, sabah saatlerinde muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelerek hepsinin gününü kutladı.