MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilere yönelik "Mahremiyet Bilinci ve Çevre Ahlakı" semineri düzenlendi.

Bulanık’ta her yıl birçok çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları büyük ilgi görüyor. Bulanık Müftülüğü bünyesinde ilçe merkezinde bulunan Kur’an kursları ve camilerde yaz dönemi eğitimi gören öğrencilere yönelik “Mahremiyet Bilinci ve Çevre Ahlakı” konulu seminer düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları çerçevesinde Bulanık ilçesinde eğitim gören öğrencilere, ‘Mahremiyet Bilinci ve Çevre Ahlakı’ konularında seminer verildi. İlçe Müftü Vekili Servet Güler ve Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Küçük, 2023 yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilere seminer vererek, sorularını yanıtladılar.