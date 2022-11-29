MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda ilk maçlar başladı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda ilk maçlar başladı.

Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlenen turnuva başladı. Açıklamalarda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kurumlar arası sosyal ilişkileri güçlendirmek ve spor bilincini kazandırmak maksadıyla turnuva organize ettiklerini belirterek, “Kaymakamlık olarak kurumlar arası işbirliği ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlemiş olduğumuz turnuva bugün oynanacak olan maçlar ile başlıyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde turnuvamız tamamlanır. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Oynanan voleybol maçlarını Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan da tribünde izledi.