MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Müftülüğü tarafından Kuran kursu öğrencilerine aşure dağıtıldı.

Bulanık İlçe Müftülüğü Muharrem ayı nedeniyle Kuran kursu öğrencilerine aşure ikramında bulundu. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda davetlilere aşure ikram edildi. Programda konuşan Bulanık Müftü vekili Servet Güler, Muharrem ayı ve Aşure Günü hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Muharrem ayı, kardeşçe birbirimizle geçinmeyi nasip etsin. Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih, Hz. Ömer devrinde takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan Muharremin birinci günü, İslam kültüründe Hicri yılbaşı olarak bilinir. Bu anlamda bu mübarek ayın hatırına Rabbimden her türlü afetten milletimizi, İslam âlemini ve insanlık alemini kurtarmasını niyaz ederim” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara Aşure ikramında bulunuldu.