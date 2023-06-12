Muş’un Bulanık ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin (KHGB) 2023 yılı 1. olağan meclis toplantısı gerçekleşerek yeni üyeler seçildi.

Bulanık Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak başkanlık yaptı. Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis üyeleri ve 56 köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilerek birlik encümen üye seçimi yapıldı. 2022 Yılı kati hesabının ve faaliyet raporunun görüşülmesi, 2023 yılı faaliyet programının görüşülmesi ve kabulü, 2023 yılı faaliyet programı hakkında bilgi verilmesi, KHGB tüzüğünün 14. maddesi gereğince İl Genel Meclis üyelerinden 2 kişi, muhtarlardan 2 kişi olmak üzere seçim yapıldı. Seçimde AK Parti İl Genel Meclis üyesi Sait Taşdemir ve HDP İl Meclis Üyesi Ceyhun Aydemir seçilirken. Muhtarlardan Dokuzpınar Köy Muhtarı Kemal Aslan ve Eskiyol Köy Muhtarı Abdurrahim Sucu seçildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, seçilen üyeleri tebrik ederek başarılar diledi. Önceki dönemlerde görev alan birlik üyelerine teşekkür etti. Köylerin sorunlarını çözmek, hizmetlerle buluşturmak için hep birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını kaydeden, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, desteklerinden dolayı köy muhtarlarına teşekkür etti.

Toplantı birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.