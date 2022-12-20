MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde “Kırsalda Kooperatifçiliğin Önemi” paneli düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı öncülüğünde “Kırsalda Kooperatifçiliğin Önemi” paneli düzenlendi.

Bulanık Belediyesinin konferans salonunda DAKA ve kaymakamlık işbirliğinde düzenlenen “Kırsalda Kooperatifçiliğin Önemi” paneline Koçulu Peynircilik Sahibi ve Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile Muş Alparslan Üniversitesinden Doç. Dr. Zeliha Tekin konuşmacı olarak katıldı.

İlhan Koçulu köyde hayata geçirdiği başarılı kooperatifçilik hikâyesini ve ihracata dönük çalışmalarını katılımcılarla paylaşırken, Doç. Dr. Zeliha Tekin ise kadın girişimciliği ve iyi uygulama örnekleri konusunda bilgiler verdi.

Özellikle pandemi sonrasında önemi giderek artan kooperatifleşme ile ilgili yapılan bu etkinliklerin hem farkındalık sağlama hem de maliyetleri düşürerek üretim ve hizmet sektöründe alım gücünü artırması yönüyle önem arz ettiği belirtildi.

Kadınların ilgi gösterdiği panel, soru-cevap ve plaket takdiminin ardından sona erdi.