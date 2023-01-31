Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor.

Muş’un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri de yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor.

Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, belediye personeli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5 kepçe, 2 greyder ve 5 kamyon ile yürütülen karla mücadele çalışması tüm cadde ve sokaklarda devam ediyor. Toplanan kar yığınlarının kamyonlarla şehir dışına taşındığı ilçede, kapanan 55 köy ve 34 mezra yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bulanık Belediyesi Makine İkmal Birim Sorumlusu Zafer Yıkılmaz, dün gece başlayan kar nedeniyle teyakkuzda olduklarını söyleyerek, “Sabah erken saatlerde kar yağışının durması ile ekiplerimiz şu an çarşı merkezinde çalışıyor. 30 personel, 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile karla mücadelede yürütüyoruz. Şehir içinde topladığımız karı kamyonlarla merkez dışına taşıyoruz. Ekiplerle birlikte kaldırımları temizliyoruz" dedi.

Bulanık İlçe Özel İdaresi Müdürü Mahsun Çapalı ise ekiplerin kapalı olan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Çapalı, "İlçemizde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi ile birlikte 55 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.