MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışı alındı.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışı alındı.

Bulanık Belediyesi önünde bekletilen kan bağış aracında hizmet veren bir doktor ve dört personel, kan bağışı aldı. Kızılay Kan Bağış Merkezinden Dr. Ahmet Atakan, son bir yılda kan bağışında düşüş olduğunu söyledi. Atakan, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Bulanık ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 10 - 15 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. İki günde Bulanık’ta yaklaşık 130 ünite kan almayı hedefliyoruz. Kan bağışını artırmak amacıyla ısı sistemi yüksek otobüslerimizde gezici ekipler görevlendirdik. Bugün de Bulanık’ta bağış almaktayız. Üç ayda bir düzenli olarak geldiğimiz ve kan bağışı aldığımız yerlerden bir tanesi olan Bulanık ilçesindeyiz. Bulanıklı vatandaşlarımıza acil kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz” dedi.