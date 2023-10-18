MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Bilican Spor Kulübü bünyesinde kurulan kadın futbol takımı ilk antrenmanına çıktı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın destekleriyle Bulanık Bilican Spor Kulübü bünyesinde kurulan kadın futbol takımı ilk antrenmanına çıktı. Antrenör Zelal Aral’ın gözetimi altında başlayan antrenmanda, ilk olarak ısınma koşusu yapıldı. Isınma koşusunun ardından açma germe çalışmasıyla antrenmanlar devam etti.

Açıklamalarda bulunan Bulanık Bilican Kadın Futbol Kulübü Antrenörü Zelal Aral, hedeflerinin Bulanık’ı daha üst liglerde temsil etmek olduğunu söyledi. Sporu çok sevdiğini söyleyen Aral, “Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın destekleriyle Bulanık Bilican Spor Kulübü bünyesinde Bulanık’ta bir ilk olan Bulanık Kız Futbol Takımını kurduk. 3. Lig’de başlayacağız. Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha üst liglere çıkmak. Şu anda alt yapımızı oluşturduk. İnşallah Bulanık’ı liglerde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Oğuzhan Ocak’a teşekkür ederim” dedi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek de, Bulanık Bilican Spor Kulüp Başkanı ve yöneticileri ile birlikte ilk antrenmanına çıkan Bilican Spor Kadın Futbol Takımını sahada ziyaret etti. Bulanık’ta kız futbol takımının kurulmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Müdür Aytaç Tefek, “Kızlarımızı bir ilke imza atmasından ve cesaretlerinden dolayı kutluyorum. İlçemizi liglerde en güzel şekilde temsil edeceklerinden eminim. Biz gençlerimizin her zaman yanlarında olacağız” dedi.