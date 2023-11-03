MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak başkanlığında “İlçe Spor Güvenlik Kurul Toplantısı” yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, futbol sezonunun profesyonel ve amatör takımları arasında yapılacak müsabakalarda gerekli güvenlik ve sağlık tedbirleri ile maçlarda ve sportif etkinliklerde alınacak diğer önlemler görüşüldü.

Alınan kararların kabul edildiği toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Avukat Burcu Gökdağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Mutlu ve Bulanık Bilican Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Galip Kılınç katıldı.