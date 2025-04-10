Muş’un Bulanık ilçesinde futbolcular arasında kavga ihbarına giden polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılandı.

Bulanık ilçesinde 2024 yılında süper amatör müsabakalarında mücadele eden Kopspor, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarını unutmayarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla onlara pasta sürprizi yaparak günlerini kutlamak istedik. Telefonla Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünün aranarak ilçe stadında futbolcular arasında kavga ihbarında bulunulması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler ise konfeti ve özel yapılan pasta ile karşılandı.

İlk defa böyle güzel bir sürprizle karşılaştığını söyleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Büro Amiri Komiser Cem Tağma, "Olaya diye geldik ama önce ne olduğunu anlayamadım. Ben Bulanık’ta göreve İstanbul’dan geldim. Böyle bir sürprizle ilk defa karşılaştım ve burada gördüm. Emeği geçen Kopspor yöneticilerine ve futbolcularına teşekkür ederim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel ise futbolun güzelliklerini etkinlikler yaparak göstermek istediklerini belirterek, "Polislerimize yönelik bir etkinlik düşündük. Bu yaşadığım çok güzel bir duygu. Bulanık’ta polislerimizin gününde böyle güzel bir olayı gerçekleştirdik. Onlar da bizi güzel karşıladı. Tüm polis teşkilatının 180. yıl dönümlerini kutluyorum. Pastayı da İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Büro Amiri Komiser Cem Tağma kesti" diye konuştu.